Названа прибыль компании Samsung Heavy Industries в 2018 г

Сеул, , 14:09 — REGNUM Продажи товаров машиностроительной компании Samsung Heavy Industries в 2018 г. упали на 33%, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно новостному источнику, продажи товаров составили 5,26 трлн вон (~$307,4 млрд), а прибыль компании — 409,3 млрд вон (~$23,9 млрд).

Отмечается, что продажи продукции компании в четвертом квартале 2018 года увеличились на 3,8% до 1, 36 трлн вон (~$79,4 млрд), по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

По предварительным оценкам представителей компании, выручка Samsung Heavy Industries должна вырасти в 2019 году на 34% до 7 трлн вон (~$409,1 млрд).

«Рынок постепенно улучшается, и мы надеемся, что объем продаж в 2019 году увеличится», — сообщили представители компании.