В Южной Корее зафиксирован рекордный объём венчурных инвестиций

Сеул, , 15:20 — REGNUM Объём инвестиций в рискованные предприятия и стартапы в Южной Корее достиг рекордной отметки. Уверенности инвесторам прибавляют меры правительства по поддержки бизнеса и ожидания высокой прибыли, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства малого и среднего бизнеса.

В 2018 году инвесторы вложили три млрд долларов в венчурные проекты, что на 44% больше, чем в 2017 году. Наибольший объём инвестиций привлекли компании, ведущие деятельность в биофармацевтике, медицине и секторе информационно-коммуникационных технологий — рост составил 71,7%. Самыми привлекательными оказались компании в возрасте от трёх до пяти лет, самостоятельно достигшие первых успехов и наладившие бизнес-процессы.

Большой импульс венчурным инвестициям придала политика правительства по поиску новых точек роста экономики и поддержке малых предприятий. В 2017 году было также создано министерство малого и среднего бизнеса и стратапов, которое доказало свою эффективность. В 2019 году министерство планирует вложить 900 млн долларов в перспективные проекты.