Аналитики прогнозируют падение продаж в игровой индустрии

Лондон, , 14:36 — REGNUM В 2019 году впервые за последние 24 года может произойти падение продаж в игровой индустрии. Такую точку зрения в интервью для Bloomberg высказал финансовый аналитик Пелхэм Смитерс.

Смитерс считает, что продажи упадут на 1% ($135,5 млрд в год). Это может быть связано с заморозкой выдачи лицензий на новые игры в Китае, ограничения некоторых стран на продажу лутбоксов (контейнеров с виртуальными предметами) и с возможным спадом популярности Fortnite.

На рынке мобильных игр ожидается падение на 10% из-за ограничений на игровое время в Китае и перенасыщенности мобильного рынка США и Японии. Смитерс считает, что рынок игровых консолей также ожидает падение продаж, но конкретных цифр не называет. Если 2018 год был успешным для консольного рынка из-за продаж Nintendo Switch и линейки игровых эсклюзивов, то в этом году ожидается значительно меньше релизов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие доходы разработчиков видеоигр в 2018 году составили порядка $110 млрд. Более $60 млрд из этой суммы пришлось на мобильные игры. Также сообщается, что $88 млрд принадлежит условно-бесплатным играм. В таких проектах геймеры не платят за игру, но могут покупать дополнительные игровые предметы за реальные деньги. Самой коммерчески успешной игрой года стал экшен Fortine, который смог заработать $2,4 млрд.

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