Нефть «опасается» сложной ситуации в Венесуэле

Москва, , 13:38 — REGNUM Цены на нефть выросли 25 января, поскольку беспорядки в Венесуэле вызвали опасения, что ее экспорт сырой нефти может быть вскоре прекращен. На этом фоне рынок нефти частично оценивает риск для добычи сырой нефти в Венесуэле, которая в последние годы резко падает и в настоящее время ослабевает чуть более 1 миллиона баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В целом мировые рынки нефти по-прежнему хорошо снабжены, отчасти благодаря растущему объему добычи в Соединенных Штатах, где добыча нефти выросла более чем на 2 млн баррелей в сутки в прошлом году до рекордных 11,9 млн баррелей в сутки. Рекордное производство в США, вероятно, компенсирует любые краткосрочные перебои с поставками Венесуэлы из-за возможных санкций США», — пояснил эксперт.

Эскалация торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем и ужесточение финансовых условий во всем мире нанесли ущерб производственной активности в большинстве стран и привели к тому, что рост экономики Китая в 2018 году стал самым слабым за последние 28 лет.

«Инвесторы ожидают что США и Китай смогут договориться в торговых спорах до 1 марта 2019 года, и спрос на нефть в Китае увеличится. Но в целом цены на нефть продолжают рост, и в ближайшей перспективе цена достигнет $63.50 за баррель марки Brent. а сланцевая нефть подрастет до $54.50 за баррель», — считает Гасанов.

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