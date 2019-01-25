Экономика США теряет каждую неделю из-за «шатдауна» $1,2 млрд — СМИ

Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Отказ президента США Дональда Трамп подписать законопроект о бюджете, что повлекло за собой «шатдаун», связан с тем, что законопроект не включал $5,7 млрд на строительство стены вдоль южной границы. Теперь, на пятой неделе «шатдауна», нанесенный экономике ущерб уже равен этой цифре, сообщает NBC.

По оценкам S&P Global Ratings, реальный ВВП США теряет около $1,2 млрд каждую неделю «шатдауна». Эта цифра включает в себя потери производительности от более чем 800 000 федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работают без зарплаты; потери доходов подрядчиков и компаний, которые ведут бизнес с правительством; и косвенные потери, например, идущих от отмены туров в национальных парках. На 25 января блокировка работы правительства уже стоит американской экономике около $5,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат США рассмотрел два законопроекта, направленных на прекращение временной приостановки работы правительства и ряда федеральных учреждений. Оба законопроекта, один из которых был предложен республиканцами, а второй — демократами, не прошли.