Крупный производитель молока вложит в смоленские проекты 1,5 млрд рублей

Смоленск, , 13:32 — REGNUM Около полутора миллиарда рублей вложит ООО «Инвест Финанс» в экономику Смоленской области в рамках реализации на территории региона целого ряда проектов. Об этом говорилось 25 января на встрече губернатора Алексея Островского с генеральным директором ООО «Инвест Финанс» Михаилом Панченковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все договоренности, которые мы с вами, Алексей Владимирович, обсуждали, выполняются, они превратились в конкретные дела. Спасибо Вам большое! Это значительная поддержка для нашего предприятия. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем столь же плодотворно работать во благо Смоленской области и ее жителей», — отметил в начале встречи представитель инвестора.

Соглашение о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса с руководством компании ООО «Инвест Финанс» со Смоленской областью было подписано в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта АО «Сельскохозяйственное предприятие «Шуйское», включающего в себя модернизацию животноводческого комплекса в Вяземском районе на 1500 голов крупного рогатого скота, в том числе, 750 голов коров голштинской породы. Позже инвестор принял решение увеличить мощности в два раза.

«Мы преобразовали его в проект «Балтутино». Речь идет о строительстве современного комплекса на 1200 голов дойного стада на базе действующего предприятия. На данный момент у нас 1340 дойных коров — мы ожидаем увеличение мощности в два раза», — сообщил Михаил Панченко.

Он добавил, что инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на три тысячи голов КРС, в том числе, 1200 голов фуражных коров будет реализован в течение 2020−2021 гг. на базе ООО «Балтутино» в Глинковском районе. Объем планируемых инвестиций составит не менее 950 млн рублей и превысит ранее запланированный более чем в два раза. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для строительства молочного комплекса.

Также компания реализует на территории области инвестиционный проект на базе ЗАО «Гагаринконсервмолоко», предполагающий расширение и модернизацию производственных мощностей завода. На данный момент завершен проект по переработке сыворотки и модернизации предприятия, в ближайшее время начнется строительство нового цеха по производству сухих молочных продуктов. Михаил Панченков сообщил о намерении войти с данным проектов в федеральную целевую программу по развитию индустрии детского питания и попросил губернатора о содействии на федеральном уровне. Губернатор Алексей Островский дал поручение своему профильному заместителю Ростиславу Ровбелю подготовить соответствующие обращения в адрес вице-премьера российского правительства Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Также глава региона выразил готовность оказать содействие в организации и проведении переговоров с фирмами-производителями детского питания.

Всего же, добавил Панченков, реализация проектов на предприятиях компании в Болтутино и Гагарине позволит привлечь в экономику Смоленской области в общей сложности около 1,5 млрд рублей.

В рамках встречи также состоялось подписание Соглашение о намерениях между Администрацией Смоленской области и ООО «Балтутино» о сотрудничестве при реализации проекта по строительству молочного комплекса — подписи под документом поставили Алексей Островский и Михаил Панченков.

«Всю необходимую помощь в реализации проекта мы вам, безусловно, окажем», — подвел итог встречи губернатор.