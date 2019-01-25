Агентства по развитию рынка капитала начало работу в Узбекистане

Ташкент, , 13:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением утвердил организационную структуру Агентства по развитию рынка капитала, текст документа опубликован 25 января в местных СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, предельная численность управленческого персонала агентства определена в количестве 90 единиц, в том числе центрального аппарата — 50 единиц.

Агентству дано право привлекать в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных зарубежных специалистов, с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств.

«Определить источниками финансирования расходов по содержанию агентства средства государственного бюджета республики и другие средства, не запрещенные законодательством», говорится в постановлении.

Агентство является правопреемником Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции по всем правам, обязательствам и договорам в части регулирования рынка ценных бумаг, включая организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, а также развития корпоративного управления.

Агентство также является уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетно непосредственно премьер-министру страны.

Новая структура является лицензирующим органом деятельности фондовых бирж и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по организации лотерей.

Директор агентства, его первый заместитель и заместители назначаются на должность и освобождаются от должности президентом республики по представлению премьер-министра, а по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравниваются соответственно к министру, первому заместителю министра и заместителю министра.

В документе подчеркивается, что ранее выданные Госкомконкуренции и Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции документы и принятые ими решения сохраняют свою силу и не подлежат отмене либо изменению в связи с их преобразованием.

Также, ранее выданные Министерством финансов Узбекистана лицензии на право осуществления деятельности по организации лотерей сохраняют свою силу до истечения срока их действия и не подлежат переоформлению в связи с передачей данных полномочий новому агентству.

При агентстве образован внебюджетный Фонд содействия развитию рынка капитала, основными источниками его формирования являются сбор, уплачиваемый продавцом при совершении сделок с ценными бумагами на фондовой бирже; сбор при государственной регистрации первичного выпуска эмиссионных ценных бумаг; сбор, уплачиваемый эмитентом при увеличении номинальной стоимости эмиссионных ценных бумаг в рамках процесса их консолидации;сбор, взимаемый за рассмотрение заявления соискателя лицензии на право осуществления деятельности по организации лотерей и утверждения условий проведения лотерей и другое.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра страны и администрацию президента Узбекистана.