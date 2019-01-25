Пятница, 25 Января 2019 года
17:18:43 МСК

Министр финансов Пакистана: мы концентрируемся на среднесрочных мерах

Экономика

Вслед за «мини-бюджетом» Асад Умар пообещал провести новые реформы

Исламабад, 25 января 2019, 17:18 — REGNUM  24 января министр финансов Пакистана Асад Умар дал интервью представителям СМИ, в котором рассказал о планах правительства на ближайшее будущее.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асад Умар заявил, что на данный момент Пакистан «борется за выживание», а правительство вынуждено идти на радикальные шаги. В то же время, по словам министра финансов, правительство предпринимает меры, которые принесут плоды только через некоторое время. «Мы работаем на среднесрочную перспективу», — подытожил министр.

Асад Умар также отметил, что приоритетом правительства является сокращение дефицита торгового баланса. Для этого, по словам министра, принимаются меры по стимулированию экспорта и развитию внутреннего производства. Кроме того, Асад Умар заявил, что Пакистану необходимо увеличить долю валового накопления, а также добиться более дешевого кредита. Все это, по мнению министра, будет достигнуто не скоро, поэтому не стоит критиковать правительство за временное отсутствие результатов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить