Министр финансов Пакистана: мы концентрируемся на среднесрочных мерах

Исламабад, , 17:18 — REGNUM 24 января министр финансов Пакистана Асад Умар дал интервью представителям СМИ, в котором рассказал о планах правительства на ближайшее будущее.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асад Умар заявил, что на данный момент Пакистан «борется за выживание», а правительство вынуждено идти на радикальные шаги. В то же время, по словам министра финансов, правительство предпринимает меры, которые принесут плоды только через некоторое время. «Мы работаем на среднесрочную перспективу», — подытожил министр.

Асад Умар также отметил, что приоритетом правительства является сокращение дефицита торгового баланса. Для этого, по словам министра, принимаются меры по стимулированию экспорта и развитию внутреннего производства. Кроме того, Асад Умар заявил, что Пакистану необходимо увеличить долю валового накопления, а также добиться более дешевого кредита. Все это, по мнению министра, будет достигнуто не скоро, поэтому не стоит критиковать правительство за временное отсутствие результатов.