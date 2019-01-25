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Пакистанские предприниматели позитивно оценили новый «мини-бюджет»

Экономика

Экс-президент торгово-промышленной палаты Пакистана выразил мнение крупных финансистов по вопросу нового бюджета

Исламабад, 25 января 2019, 14:07 — REGNUM  24 января экс-президент торгово-промышленной палаты Пакистана Халид Таваб дал интервью представителям СМИ, в котором выразил отношение предпринимательских кругов страны к новому «мини-бюджету», представленному министром финансов Асадом Умаром 23 января.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Халид Таваб заявил, что до сегодняшнего дня правящая партия Пакистана не могла определиться с направлением развития, однако новые поправки к основному бюджету демонстрируют, что она справилась с этим. По мнению пакистанского бизнеса, главными достоинствами нового проекта является решение проблемы компенсаций фирмам-экспортёрам, а также ситуации с отсроченной выплатой налогов и импортных пошлин.

Новый «мини-бюджет» предполагает ряд налоговых послаблений, в частности, для малого бизнеса и сельского хозяйства, а также либерализацию экспортной политики. Впервые за многие годы экспортные пошлины на полезные ископаемые были значительно снижены.

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Зарубежная хроника
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