Спустя 75 лет после депортации в Галанчожский район Чечни вернутся люди

Грозный, , 13:19 — REGNUM Власти Чечни намерены возродить Галанчожский район. Глава республики Рамзан Кадыров объявил 2019 год — Годом развития этого района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Еще в ноябре на месте бывшего села Цечу Ахке было проведено выездное правительственное совещание под руководством главы ЧР. В ходе него Кадыров заявил, что для тех, кто соберется вернуться в эти места, которые обезлюдели в феврале 1944 года после депортации жителей Чечено-Ингушской Республики в Среднюю Азию и Казахстан, будут созданы все условия.

«Что касается населенных пунктов: если десятки семей изъявят желание поселиться на земле предков, построим на территории того или иного села школу, детский сад, больницу. В районе появятся свет и газ. Также очень важно восстановить архитектурные памятники. В этом должны участвовать потомки владельцев башен», — заявил чеченский лидер.

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На днях вопросы восстановления Галанчожского района Кадыров обсудил со спикером парламента Магомедом Даудовым. По словам главы региона, необходимо возродить «исторические населённые пункты, сформировать органы местного самоуправления, создать полную инфраструктуру, чтобы люди смогли вернуться на землю своих предков». Кадыров также отметил, что с учётом опыта возрождения Галанчожского района планируется развивать и Чеберлоевский район.

Напомним, Галанчожский район до февраля 1944 года являлся одним из самых крупных районов ЧИАССР. В 140 селах района проживало около 10 тысяч человек. После того как в 1957 году была восстановлена автономия Чечено-Ингушетии, были воссозданы все районы, кроме Галанчожского и Чеберлоевского.