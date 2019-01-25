Работники оружейных фабрик Индии проводят общенациональную забастовку

Нью-Дели, , 18:33 — REGNUM 24 января в Индии началась общенациональная забастовка работников государственных оружейных фабрик. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», протесты продлятся три дня.

Из-за забастовки были полностью парализованы все государственные заводы по производству вооружения в подчинении Комитета по военному производству. Поводом для протестов стало разрешение федерального правительства на закупку определенных видов вооружения у частных поставщиков, что лишило контрактов государственные фабрики вооружения. Сообщается, что данный шаг противоречит обещаниям руководства министерства обороны о том, что правительство не станет закупать у частных корпораций ту продукцию, которая «может производиться или уже производится на государственных заводах».

Демонстранты также потребовали возвращения старой схемы начисления пенсий работникам учреждений, финансируемых из государственного бюджета. Новая система пенсий была «де юре» введена 1 апреля 2005 года, однако из-за общественных протестов ее реальной имплементации так и не последовало. Согласно новым правилам, правительство должно вкладывать часть пенсионных отчислений в акции, против чего выступают сами сотрудники государственных учреждений. В прошлом году правящая «Индийская народная партия» пообещала вернуть старую систему начисления пенсий, однако до сих пор свое обещание не выполнила.