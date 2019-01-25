На прибалтийском «Янтаре» приступили к испытаниям траулера «Ленинец»

Калининград, , 13:17 — REGNUM Специалисты Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» приступили к швартовным испытаниям головного траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», сообщает 25 января пресс-служба предприятия.

«В ближайшее время предстоит проверить работу всех систем и механизмов судна, находящегося у достроечной набережной ПСЗ «Янтарь». Над этим на борту «Ленинца» ежедневно работают 200 человек. В настоящее время техническая готовность траулера превышает 90%», — говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что строительство судна ведётся в интересах Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Всего в рамках подписанного контракта будет построено три траулера-сейнера.

Проект судна разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Его длина составляет 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция траулера предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основной особенностью судна является возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

Читайте также: Калининградский завод «Янтарь» отчитался о ходе строительства судов