В Башкирии до конца года построят экотехнопарк для переработки промотходов

Стерлитамак, Башкирия, , 13:16 — REGNUM В Башкирии до конца 2019 года планируется построить экотехнопарк для переработки промышленных отходов и разработки новых методов утилизации мусора. Соответствующее соглашение заключили региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Эко-сити» и филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Стерлитамаке.

По словам ректора университета Рустема Даминова, в рамках автономной некоммерческой организации формируется структура, которая будет отвечать за организацию экотехнопарка, будет формировать базу индустриальных партнеров и станет его управляющей компанией, сообщает ТАСС. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.

На площадке экотехнопарка начнет работу кафедра УГНТУ по экологической безопасности и обращению с отходами. В будущем планируется организовать переработку нефтешламов, фосфогипса, а также стоков промышленных предприятий.

Глава регоператора Семен Земсков уточнил, что в настоящее время на территории республики перерабатывается картон и стекло. Пластиковая тара вывозится в другие регионы, остальные отходы отвозят на полигоны.

ИА REGNUM напоминает, с 1 января в Башкирии, как и во многих регионах России, начала работу новая система обращения с ТКО. Услугу по вывозу отходов в республике оказывают четыре региональных оператора — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», ООО «Дюртюлимелиоводстрой», ООО РО «Эко-сити», ООО «Экология Т».

Норматив накопления отходов в Башкирии составил 1,92 кубометра в год для жителей многоквартирных домов и 1,95 кубометров для жителей частных строений. тариф на оплату услуг регионального оператора в регионе составляет от 35 до 70 рублей с человека в месяц. Услуга будет вынесена в отдельную строку в февральских квитанциях на оплату ЖКХ.