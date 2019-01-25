Президент Уганды призвал компанию MTN «поделиться» прибылью с народом

Кампала, , 13:27 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что телекоммуникационная компания MTN должна предоставить жителям страны часть доходов посредством продажи акций на фондовой бирже. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Мусевени сообщил об этом на странице в социальной сети Twitter. По его мнению, компания MTN несправедливо репатриирует 100% своей прибыли, так как «не создает богатства для граждан страны».

«Местное владение важно, потому что оно поможет нам остановить отток капитала, который происходит, когда компания находится полностью в иностранном владении», — добавил Мусевени.

Мусевени потребовал компанию MTN поделиться долей прибыли с жителями страны путем выпуска акций и продажи их на фондовой бирже.

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