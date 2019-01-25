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Ташкент и Душанбе обсудили повышение объемов железнодорожного транзита

Экономика

Стороны обсудили двусторонние скидки на 2019 год

Душанбе, 25 января 2019, 13:15 — REGNUM  Руководство государственных предприятий «Узбекистанские железные дороги» (УЖД) и «Таджикистанские железные дороги» (ТЖД) обсудили в Ташкенте вопросы взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе УЖД.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность увеличения объемов транзитных грузов и двусторонние скидки на 2019 год. В ходе совещания представители железнодорожных компаний также договорились создать новые возможности для повышения грузо‑ и пассажироперевозок на железной дороге.

Напомним, в марте 2018 года между Таджикистаном и Узбекистаном был запущен восстановленный железнодорожный участок Галаба — Амузанг. Движение поездов по участку между странами было остановлено в ноябре 2011 года.

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Таджико-узбекские отношения
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