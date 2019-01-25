Износ оборудования энергосистемы Киргизии достигает 90%

Бишкек, , 13:06 — REGNUM В настоящее время около 80% — 90% оборудования энергосистемы Киргизии изношено. Обновить его не удается из-за низких тарифов на электричество. Об этом заявили представители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования в ходе презентации, пишет «Tazabek».

Энергетики отметили, что потери электроэнергии сейчас составляют около 13%. При этом в 2015 году убытки от энергопотерь оценивались в 7 млрд сомов (около 6,67 млрд рублей), то по итогам 2018 года удалось их сократить на 82,8% — до 1,2 млрд сомов (1,14 млрд рублей) в год.

Также специалисты госкомитета сообщили о том, что в Киргизии ежегодно потребление электроэнергии возрастает на 6% в летний период и на 8% — в зимний.

ИА REGNUM напоминает, что себестоимость киловатт-часа электроэнергии, выработанной Токтогульской ГЭС (крупнейшим энергообъектом Киргизии), составляет 0,16 сома (0,15 рубля) за киловатт-час.

При этом тарифы для бытовых потребителей определены в сумме 0,77 сома (0,73 рубля) за киловатт-час при соблюдении лимита в 700 киловатт-часов в месяц (в высокогорных районах — 1000 киловатт-часов), а при превышении — 2,16 сома (2,05 рубля). Для предприятий и коммерческих потребителей тариф составляет уже 2,2 сома (2,09 рубля) за киловатт-час.

Как отмечают аналитики Всемирного банка, в Киргизии тарифы на электричество для населения является самыми низкими в мире.