Ханой и Хошимин вошли в топ-10 самых быстрорастущих городов мира

Ханой, , 15:26 — REGNUM В докладе, опубликованном американской компанией JLL City Momentum Index 2019, представлен рейтинг самых быстрорастущих городов мира. Рейтинг охватывает 131 бизнес-хабов по всему миру и фокусируется на краткосрочной динамике в течение трехлетнего периода, отслеживая диапазон социально-экономических и коммерческих показателей недвижимости. Уже третий год подряд два крупнейших города Вьетнама, Ханой и Хошимин, входят в топ-10 этого рейтинга, сообщает издание VNExpress.

Столица Вьетнама, город Ханой, в этом году добилась значительных успехов, поднявшись с восьмой на третью позицию в рейтинге. В то же время, город Хошимин опустился с третьего на восьмое место.

Оба города, говорится в докладе, очень хорошо справляются с быстро растущим населением и экономикой. Хошимин, расположенный на юге страны, имеет репутацию более благоприятного для бизнеса города, что позволяет ему привлекать иностранные инвестиции. В прошлом году город с населением 13 млн. человек привлек инвестиций на $6,22 млрд, сообщает городской департамент планирования и инвестиций. Ханой, в свою очередь, делает ставку на развитие науки и техники, а также улучшение транспортной инфраструктуры. В 2018 г. городу удалось привлечь $6,5 млрд иностранных инвестиций.

Первые два места в рейтинге принадлежат индийским городам. Из городов Юго-Восточной Азии в рейтинг вошли только Манила (12-е место) и Бангкок (18-е место).