Эксперт: «Правительство Гройсмана сидит на чемоданах и поднимает тарифы»

Киев, , 12:59 — REGNUM «На Украине правительство Владимира Гройсмана уже «сидит на чемоданах» и пытается быстрее разворовать бюджет страны» Об этом 25 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Поднятие тарифов — это абсурд… Такое впечатление от деятельности минэнерго, «Нафтогаза» и всего правительства Гройсмана, что они сидят на чемоданах и стараются как можно быстрее украсть из бюджета… Толка не будет пока не будет нормального Кабинета министров, пока министр не займется своей работой», — сказал Охрименко.

Он считает, что министр социальной политики Украины Андрей Рева не имеет права призывать украинцев бойкотировать оплату завышенных коммунальных тарифов.

«Понятно, что платежки завышены, но министр социальной политики не имеет права давать команду не платить. Потому что, если вам отключат свет или газ, вы не сможете сказать: «А вот господин Рева сказал, можно не платить». Хотя я понимаю, что многие не заплатят. Это обычный наш бардак. Кабмину нужно было принять постановление… Да, платежки ненормальные. Некоторые люди показывали платежки на 6−12 тыс. грн. (до 430 долл) — абсурд», — возмутился Охрименко.

Эксперт отметил, что украинцы могут пересчитать платежки в компаниях, которые предоставляют услуги, или через суд.

«Нужно обращаться к тому, кто предоставляет услуги. Требуйте пересчета. Если поставщик услуг отказывается, подаете в суд. Как правило суд быстро рассматривает такие иски — это займет минимум два месяца. Если есть нарушения, суд будет на вашей стороне. Деньги вам вернут… Если 16 млн семей пойдут в суды, они лягут. Кабмин — наше самое настоящее горе», — добавил Охрименко.

Он также прогнозирует, что на Украине существенно не снизят цены на газ, даже если президентом станет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Должен огорчить жителей Украины — не имеет значения кто будет президентом Украины Тимошенко, Порошенко, Сидров, Иванов, тарифы снижаться не будут. Снизить могут символически. Красть с тарифов очень удобно. В идеале должен быть рынок. У нас есть закон о рынке поставки газа для населения. В идеале должно быть что-то наподобие мобильной связи, когда вы можете выбирать у кого покупать газ. Как только появляется рынок, цены снижаются и качество выше», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января министр социальной политики Андрей Рева призвал абонентов, у которых не установлены счетчики, не оплачивать платежки с завышенными тарифами на газ и отопление. По его словам, газосбыточные организации насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.

«Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате. У нас есть три группы потребителей. Первая — те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа — это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75−80% установлены счетчики. Третья группа граждан — это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6−8% всего объема газа, но у них нет счетчиков», — пояснил Рева.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (306 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду. 22 января пресс-служба Государственной службы статистики Украины проинформировала, что в 2018 году общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг сократилась в 1,4 раза — почти на 46,6 млн. долл. — до 98,8 млн. долл. по сравнению с 2017 г. В ведомстве добавили, что в прошлом году субсидии назначили более 6,5 млн. домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году. Средний размер субсидии на одну семью в декабре (713 грн. или 25 долл.) уменьшился на 28,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 г.