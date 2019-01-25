Можно «отщипнуть» 100 рублей, но за утерянный гаджет — мнение

Москва, , 12:59 — REGNUM За прошедший год в России, по данным «Связного», было продано 30 миллионов смартфонов, общая выручка составила 469 миллиардов рублей. Таким образом, средняя цена на смартфоны сейчас составляет 15,6 тыс. рублей. В 2018 году ритейлеры рапортовали о росте цен на 20−27%, объясняя его отказом российских граждан от устройств дешевле 5 тысяч рублей, доля которых в продажах снизилась вдвое. Легко сосчитать, что 20% от 15 тыс. — это 3 тысячи рублей, которые гражданин добровольно отстёгивает за более продвинутую модель, и можно предположить, что намерение сенаторов «отщипнуть» ещё 100 рублей за регистрацию можно реализовать, не вызван народного гнева, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын.

«Тут, конечно, сложно не вспомнить историю с тонущим ростовщиком, спасти которого можно было только при помощи «на!», но никак не «дай!». Если бы отечественные сенаторы не всё время уделяли работе, а часть его проводили в политической конкуренции, то они, наверное, адаптировали бы свои предложения к ожидаемой реакции общества и СМИ. Например, предлагали бы гражданам повысить вероятность вернуть утерянный или украденный телефон при помощи обязательной регистрации — всего лишь за 100 рублей», — полагает эксперт.

Ущерб от неуплаты налогов при ввозе серых устройств пояснительная записка к законопроекту оценивает в 16,6 млрд руб. — это 3,5% объёма рынка. Необходимость регистрации, которая возникнет после того, как незарегистрированные устройства станут бесполезными, лишит серых импортёров стимул продолжать бизнес, и это, конечно, может немного отразиться на ценах — тоже приблизительно в рамках первых двух процентов. Опять-таки, если потребители оказались готовы платить на 20−27% больше, то эти два процента они стерпят.

«Пожалуй, самый интересный вопрос — про счётчики воды и электроэнергии, модемы для ноутбуков и устройства для умного дома. Сегодня интернетом пользуется ровно половина населения земного шара — этот рубеж был превзойдён в 2018 году. Это 3,5 миллиарда абонентов. Однако число IP-адресов, которые использует интернет вещей, впятеро выше — более 20 миллиардов.

В 2020 году их станет 50 миллиардов. Если сотая часть — 500 миллионов придётся на Россию, то издержки по регистрации всех таких устройств, поддержанию этой регистрации в актуальном состоянии, выдаче различных справок по запросу, и т. п. станут весьма существенными. Так что возложенная на ЦНИИС задача окажется куда серьёзнее, чем сейчас кажется», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 1 февраля 2020 года может быть введена платная регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI) всех устройств, имеющих выход в интернет, — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. С таким предложением выступили в Совфеде.

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