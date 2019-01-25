Вьетнам впервые вошел в список стран с инновационной экономикой

Ханой, , 16:29 — REGNUM Агентство Bloomberg впервые включило Вьетнам в рейтинг стран с самой инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index 2019. Вместе с Вьетнамом, в этом году в рейтинг впервые вошли Индия, Мексика, и Саудовская Аравия, сообщает издание VNExpress.

При составлении рейтинга агентство учитывало десятки показателей, среди которых расходы на научные исследования, производственные мощности и концентрация высокотехнологичных компаний. Всего Вьетнам набрал 45,92 балла из ста. По плотности высокотехнологичных предприятий страна заняла 34 место из 60 стран, по патентной деятельности — 39-е.

В то же время, продуктивность вьетнамской экономики остается одной из самых низких, несмотря на ее прирост с 2017 г. В среднем, один вьетнамский рабочий производит продукции на $2600, что меньше, чем аналогичные показатели в Камбодже, Индонезии и Малайзии. В рейтинге по данному показателю Вьетнам занял 59-е место.

Первое место в рейтинге второй год удерживает Южная Корея. За ней следуют Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. Из стран Юго-Восточной Азии в рейтинг вошли Сингапур (6-е место), Малайзия (26-е место) и Таиланд (40-е место).