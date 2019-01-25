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«Роснефть» в 2018 году увеличила поставки топлива на внутренний рынок на 5%

Экономика

Компания отгрузила 28,7 млн тонн топлива

Москва, 25 января 2019, 12:49 — REGNUM  Объём оптовых поставок компанией «Роснефть» моторного топлива на внутренний рынок России составил 28,7 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом 25 января сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в отчётном периоде было реализовано 5,6 млн тонн моторного топлива, что превышает 43% объема биржевых продаж.

Отмечается также, что «Роснефть» продает объёмы автобензинов и дизельного топлива, которые существенно превышают биржевые нормативы. За январь-декабрь прошлого года компания реализовала на бирже 22,9% от производства бензинов (при нормативе 10%) и 8,9% от производства дизеля (при нормативе 5%).

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