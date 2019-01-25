Таджикистан планирует подписать с Россией соглашение о развитии туризма

Душанбе, , 12:47 — REGNUM До конца 2019 года Таджикистан планируют подписать с Россией соглашение о развитии туризма, заявил посол республики в РФ Имомуддин Сатторов на форуме «Туристические возможности Таджикистана», сообщает 25 января агентство «ТаджикТА».

Дипломат напомнил, что меморандум о сотрудничестве с Ростуризмом был подписан в феврале 2018 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в республику.

Сатторов сказал, что в 2019 году между комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана и Ростуризмом планируется подписать соглашение в области туризма.

Напомним, 24 января в посольстве Таджикистана в России состоялся форум «Туристические возможности Таджикистана», в котором приняли участие представители туристического бизнеса республики. В мероприятии также приняли участие около 70 представителей госорганов России, туристических и транспортных компаний.

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