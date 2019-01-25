Первый отель «только для веганов» откроется в Турции

Москва, , 12:38 — REGNUM В Турции в марте 2019 года в горном районе Олимпос заработает первый отель «только для веганов», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В веганском отеле под названием Vegan Lodge будет всего 34 комнаты. Меню будет состоять из фруктов и овощей. Электроэнергию для подогрева воды и работы кондиционеров будут давать солнечные батареи.

В отеле «только для веганов» все материалы, включая туалетные принадлежности, чистящие средства и текстиль, не будут содержать продукты животного происхождения.

К услугам гостей будет пляж, два бассейна, тренажерный зал и зал для йоги. Пребывание в веганском отеле обойдется в 60 тыс. р. на двоих на сеть ночей.

В АТОР уточнили, что в России отель для веганов пока вряд ли появится из-за низкого спросы, это очень специфическое направление.

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