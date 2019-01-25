Найден ещё один способ изъять деньги у беднеющего населения РФ – экономист

Москва, , 12:32 — REGNUM Изъятие всё новых и новых средств у беднеющего населения РФ ещё сильнее замедлит буксующую экономику РФ, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 25 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России уже с 1 февраля 2020 года может быть введена платная регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI) всех устройств, имеющих выход в интернет, — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ.

«Эта новость прекрасно вписывается в общую тенденцию российских законодательных инициатив, — сказал он. — С одной стороны, наблюдается стремление ввести как можно больше дополнительных налогов, сборов, патентов и прочих инструментов изъятия денег у населения. С другой стороны, ежедневно проигрывая в информационном пространстве, власти думают не о том, как изменить стратегию ведения кампаний или добиться реальных успехов. Они думают о возможности запретить любую несанкционированную деятельность по освещению общественных событий».

В обоих случаях, как считает Григорьев, эффект ожидается весьма сомнительный.

«В плане экономики изъятие всё новых средств у беднеющего населения (с учётом профицита бюджета почти в 3 триллиона рублей в минувшем году) может лишь дополнительно замедлить рост экономики, — уверен он. — Следует напомнить, что мы находимся в самом низу списка лидеров роста ВВП, год за годом отставая».

Что касается общего контроля, то эксперт призвал не забывать, что главным залогом построения системы тотального контроля является наличие не коррумпированного и мотивированного государственного аппарата.

«В ситуации, когда большинство должностных лиц мотивированы исключительно возможностями незаконного обогащения, которые для них открывает политическая власть, говорить о возможности построения идеально прозрачной системы также не приходится, — уточнил Григорьев. — Если ещё несколько лет назад в устах политического руководства мы слышали признание собственных проблем и недоработок, то теперь подход изменился. На смену заслуженной критике пришла слепая убеждённость в собственной правоте. А заодно и стремление усиливать и увеличивать все те причины, которые и привели страну к затяжному идущему кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 1 февраля 2020 года может быть введена платная регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI) всех устройств, имеющих выход в интернет, от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. Соответствующий законопроект разработала первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Стоимость регистрации гаджета не будет превышать 100 рублей.

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