Дальневосточная таможня в 2018 году обработала на 15% больше грузов

Владивосток, , 12:27 — REGNUM В минувшем году таможенные органы Дальневосточного региона обработали на 14,9% больше грузов, чем годом ранее. По итогам работы в январе-декабре стоимость оформленных грузов составила $28,4 млрд (1,88 трлн рублей). Об этом 25 января сообщает пресс-служба ведомства.

Стоимость экспорта в 2018 году составила $12,6 млрд (832,5 млрд рублей), импорта — $15,9 млрд (1050,5 млрд рублей). Основные товарные статьи экспорта (на них приходится 91,5% стоимости) — минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки; рыба, ракообразные и моллюски; импорта — машины, оборудование и механизмы; электрические машины и их части.

«Внешняя торговля в 2018 году осуществлялась с Китаем (44,7% от стоимостного объема товарооборота), Японией (21,6%), Республикой Корея (16,7%). При этом товарооборот с КНР по сравнению с 2017 годом по стоимости возрос на 29,1%, с Японией — на 22,2%, с Республикой Корея — на 4,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году внешнеэкономическую деятельность на Дальнем Востоке осуществляли 12 374 российских компаний (в 2017 году — 10 701).

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