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«Роснефть» продала норвежской Equinor треть своей дочерней компании

Экономика

33,33% «Севкомнефтегаз» принадлежат норвежской компании с 24 января

«Роснефть» продала норвежской Equinor треть своей дочерней компании
skeeze
Нефть

Москва, 25 января 2019, 12:26 — REGNUM  «Роснефть» снизила долю в дочерней компании «Севкомнефтегаз» со 100% до 66,67%. Об этом говорится в материалах компании.

Как следует из сообщения «Роснефти», треть «Севкомнефтегаза» приобрела норвежская Equinor. Согласно базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, с 24 января 33,33% в ООО принадлежит структуре норвежской Equinor.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное освоение участков российского шельфа Баренцева и Охотского морей «Роснефть» и норвежская Statoil подписали в мае 2012 года. Также документом предусматривалось участие «Роснефти» в освоении участков норвежского шельфа Баренцева моря и возможность приобретения российской компанией долей участия в международных проектах Statoil. В июне 2016 года совместное предприятие «НК «Роснефть» и Statoil ASA приступило к бурению поисковой скважины в Охотском море.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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