Пятница, 25 Января 2019 года
12:28:04 МСК

За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Францией достиг $4 млрд

Экономика

Экспорт из Казахстана составил $3,4 млрд

Астана, 25 января 2019, 12:27 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $3,965 млрд, сообщили 25 января в пресс-службе МИД Казахстана.

За отчетный период экспорт из Казахстана составил $3,352 млрд, импорт из Франции — $613,6 млн. Сообщение внешнеполитического ведомства Казахстана приурочено к 27-летию установлению дипломатических отношений между двумя странами.

В министерстве добавили, что с 2005 по 2018 год приток прямых иностранных инвестиций из Франции в Казахстан составил $14,9 млрд.

Напомним, 21 января 2019 года председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с представителями торгово-промышленной палаты «Франция — Казахстан». Стороны обсудили сотрудничество в сфере инвестиций, сельского хозяйства, энергетики и цифровизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Франция приняли план военного сотрудничества на 2019 год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить