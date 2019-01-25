За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Францией достиг $4 млрд

Астана, , 12:27 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $3,965 млрд, сообщили 25 января в пресс-службе МИД Казахстана.

За отчетный период экспорт из Казахстана составил $3,352 млрд, импорт из Франции — $613,6 млн. Сообщение внешнеполитического ведомства Казахстана приурочено к 27-летию установлению дипломатических отношений между двумя странами.

В министерстве добавили, что с 2005 по 2018 год приток прямых иностранных инвестиций из Франции в Казахстан составил $14,9 млрд.

Напомним, 21 января 2019 года председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с представителями торгово-промышленной палаты «Франция — Казахстан». Стороны обсудили сотрудничество в сфере инвестиций, сельского хозяйства, энергетики и цифровизации.

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