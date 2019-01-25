Долг России без участия в ПАСЕ не считается – эксперт

Москва, , 12:18 — REGNUM После воссоединения Крыма с Россией и начала военных действий в Донбассе российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и полномочий. После этого, что логично, наша делегация из ПАСЕ ушла, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Дальнейшее развитие событий только подтвердило правильность этого решения: ведь по задумке Парламентская ассамблея Совета Европы — это своеобразный гайд-парк, то есть площадка, сугубо общественная организация, где между парламентариями происходит свободный обмен мнениями, диалог, поиск точек соприкосновения и понимания друг друга.

«А если Россию в ПАСЕ подавляющим большинством голосов решили не слушать и не слышать, «забанили», принимают вместо этого без нас пропагандистские осуждающие резолюции, устраивают из этого политическое шоу даже без приглашения России на это шоу в качестве полноправного участника, то какой смысл России в финансировании этого шоу участвовать?» — пояснил эксперт.

Россия уже почти два года за это и не платит, и официально объявила, что если российскую делегацию со всеми правами в ПАСЕ не вернут, то пусть живут без наших денег сами: какой смысл поддерживать финансами такую странную форму парламентаризма без права слова. Вот и накопилось, по подсчётам ПАСЕ, 60 млн евро «долга», который, разумеется, Россия выплачивать не собирается, потому что долгом без участия своей делегации это не считает.

«Россия официально объявила о заморозке уплаты взносов и не будет выплачивать это долг ни быстро, ни медленно, а если в ПАСЕ в ближайший год-два ничего не изменится, не будут обозначены намерения извиниться, вместо бессмысленных публичных напоминаний о долге за то, чем Россия с 2014 года не пользуется, а российскую делегацию не пригласят вежливо вернуться с восстановлением всех прав, то очевидно, что Россия может окончательно прекратить членство в ПАСЕ», — высказал свое мнение Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет порядка €60 млн.

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