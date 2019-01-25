В Татарии поставщик сделал вторую попытку обанкротить колонию

Казань, , 12:18 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступило ещё одно исковое заявление с требованием признать банкротом федеральное казённое учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ», где отбывают наказание осуждённые за тяжкие преступления в первый раз. Ранее эту же колонию пытался обанкротить нижегородский поставщик, но суд отказал ему, мотивировав тем, что закон «О несостоятельности (банкротстве)» к порядку ликвидации учреждений такого формата не применяется. В этот раз с аналогичным иском обратилось саратовское общество, дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подало ООО «Сплав Профиль» из Саратова. Сумма исковых требований — 1 421 581,77 рубля. 27 августа 2018 год суд по другому иску ООО обязал казённое учреждение выплатить долг в размере 1 349 823 рублей 48 копеек, неустойку в размере 44 812 рублей 29 копеек и госпошлину — 26 946 рублей. Долг возник по госконтракту.

Напомним, в сентябре 2018 года эту же колонию в посёлке городского типа Нижние Вязовые в Зеленодольском районе Татарии пыталось обанкротить нижегородское ООО «Торговый дом «Стальинвест». Суд отказал в удовлетворении требований относительно учреждения системы исполнения наказаний, ведущего свою историю с 1936 года. Ссылаясь на пункт 1 ст. 65 Гражданского кодекса РФ, суд указал, что юрлицо может быть признано банкротом, но за исключением казенного предприятия, учреждения.

«Из содержания данной нормы следует, что учреждение не может быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда. Таким образом, действующее законодательство ограничивает круг лиц, в отношении которых могут вестись процедуры банкротства», — отмечалось в определении суда.

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В свою очередь ООО «Сплав Профиль» ранее пыталось обанкротить другую колонию из Татарии, которая вовремя не рассчиталась за поставленный товар, — федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан». Суд также вернул этот иск на тех же основаниях, что и по делу нижегородской компании.

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