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Эксперты предсказали 15% рост цен на натуральное молоко в России

Экономика

В результате введения маркировки потребители начнут чаще покупать продукт без растительных примесей, что повлечет за собой рост цен

Эксперты предсказали 15% рост цен на натуральное молоко в России
Didgeman
Молочные бидоны

Москва, 25 января 2019, 12:16 — REGNUM  Введение в России новых стандартов маркировки молочной продукции может привести к 15% росту цен на натуральное молоко. Об этом пишут 25 января «Известия».

По мнению опрошенных газетой экспертов, натуральное молоко подорожает после того, как с 16 января производителей обязали указывать на упаковке сведения о содержании в продукте растительных жиров. Специалисты полагают, что в результате потребители начнут чаще покупать продукт без растительных примесей, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе подошел к концу 180-дневный срок, который отводился производителям молочной продукции с добавлением растительных жиров на смену упаковки в соответствии с регламентом Таможенного союза.

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Обязательная маркировка товаров в России
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