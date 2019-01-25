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В России резко выросли цены на мясо птицы

Экономика

Розничные цены на курицу за год выросли на 22,4%, до 152,7 рублей за килограмм

Москва, 25 января 2019, 12:11 — REGNUM  В России по итогам 2018 года розничная и оптовая цена на курицу выросла более чем на 20%, сообщает министерство сельского хозяйства РФ.

Так, по состоянию на 17 января средняя цена на мясо птицы у производителей составила 117,2 тыс. рублей за тонну, что на 21,8% больше, чем на 17 января 2018 года. Розничные цены на курицу также выросли на 22,4%, до 152,7 рублей за килограмм.

Как сообщили РБК в Минсельхозе, в текущем году ожидается «корректировка цены на мясо птицы» в связи с тем, что восстанавливаются ряд предприятий, которые пострадали от птичьего гриппа в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года пищевая инфляция в России выросла на 4,4%, при этом непродовольственные товары подорожали всего на 4,1%. Причиной скачка пищевой инфляции стал рост цен на продукты питания, начиная с IV квартала 2018 года.

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