Пятница, 25 Января 2019 года
12:20:50 МСК

За год жители Украины вывели за границу более $45 млн — Нацбанк

Экономика

Одна лицензия позволяет вывести до $50 тыс. в год

За год жители Украины вывели за границу более $45 млн — Нацбанк
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 25 января 2019, 12:18 — REGNUM  В 2018 году национальный банк Украины выдал физическим лицам 2,1 тыс разрешений, по которым за рубеж было выведено $45,5 млн, сообщило 25 января информационное агентство «Украинские новости».

В банке отметили, что с момента начала выдачи подобных лицензий, то есть с начала июля 2017 года, до конца 2018 года было выдано 402 лицензии. По ним с Украины вывели около $9 млн.

Получив лицензию от национального банка, одно физическое лицо имеет право в течение календарного года вывести с Украины до $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный банк отказался вводить на территории Украины расчёты в иностранной валюте, мотивировав это тем, что население, рано или поздно, вновь начнёт доверять гривне.

Читайте также: Нацбанк Украины отказался вводить в стране расчеты в иностранной валюте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить