За год жители Украины вывели за границу более $45 млн — Нацбанк

Киев, , 12:18 — REGNUM В 2018 году национальный банк Украины выдал физическим лицам 2,1 тыс разрешений, по которым за рубеж было выведено $45,5 млн, сообщило 25 января информационное агентство «Украинские новости».

В банке отметили, что с момента начала выдачи подобных лицензий, то есть с начала июля 2017 года, до конца 2018 года было выдано 402 лицензии. По ним с Украины вывели около $9 млн.

Получив лицензию от национального банка, одно физическое лицо имеет право в течение календарного года вывести с Украины до $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальный банк отказался вводить на территории Украины расчёты в иностранной валюте, мотивировав это тем, что население, рано или поздно, вновь начнёт доверять гривне.

Читайте также: Нацбанк Украины отказался вводить в стране расчеты в иностранной валюте