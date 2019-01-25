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Скандальный «Севморпорт» получил нового директора

Экономика

Руководить госпредприятием будет бывший сотрудник компании «РТ-логистика»

Скандальный «Севморпорт» получил нового директора
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь. Балаклава

Севастополь, 25 января 2019, 12:04 — REGNUM  Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил генеральным директором ГУП «Севастопольский морской порт» Валерия Склярова. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«Он зарекомендовал себя опытным, ответственным и инициативным руководителем, прошёл все необходимые проверки. Его задачей будет реализация действующего соглашения между «РТ-логистика» (основной транспортный контрагент госкорпорации «Ростех») и правительством Севастополя по развитию морского порта для решения задач военно-технического сотрудничества», — отметили в правительстве.

Отмечается, что ранее Скляров возглавлял дочернее предприятие компании «РТ-логистика» — ООО «Севастопольский специализированный морской порт».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении предыдущего гендиректора Севастопольского морпорта за злостное неисполнение судебного решения. Позже появилась информация о том, что правоохранители провели обыски и выемку документов в правительстве города по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия «Севморпорт», поскольку руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы, способствуя тем самым накоплению за предприятием долга в размере 80 миллионов рублей. В правительстве города заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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