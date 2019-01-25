Названа прибыль Hyundai Engineering and Construction за 2018 год

Сеул, , 12:00 — REGNUM Прибыль компании Hyundai Engineering and Construction в 2018 году сократилась на 14,8%, сообщает Maeil Business News Korea.

Согласно информационному источнику, объем продажи строительной компании составил 16,7 трлн вон (~$976 млрд), а прибыль компании — 840 млрд вон (~$49,09 млрд).

По сравнению с 2017 годом, продажи компании упали на 0,9%, а прибыль на 14,8%. Однако чистая прибыль компании выросла на 44,1% до 535,3 млрд.

Известно, что только от зарубежных контрактов компания получила 19, 33 трлн вон. Среди зарубежных проектов были: строительство свалки в районе Туас в Сингапуре, парогазовой электростанции в г. Навои в Узбекистане и несколько проектов внутри страны.