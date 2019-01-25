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Ничего, кроме сарказма: о плате за регистрацию смартфонов

Экономика

Налог на смартфоны – индикатор состояния умов представителей власти

Ничего, кроме сарказма: о плате за регистрацию смартфонов
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Москва, 25 января 2019, 11:58 — REGNUM  В Совфеде выступили с инициативой на платной основе зарегистрировать все смартфоны и мобильные устройства, имеющие международный идентификатор мобильного оборудования, IMEI-код. Это фактически такой разовый налог на мобильные телефоны и планшеты, которых в России огромное количество: по разным оценкам, 100−130 млн штук, может быть, даже больше. Бюджет такого налогового сбора — колоссальный, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Анна Бодрова.

«Отрадно, с одной стороны, что в России больше нет острых вопросов и проблем, требующих столь оперативных идей и решений. Конечно же, это сарказм, потому что больше ничего, кроме сарказма, эта идея не вызывает», — отметила эксперт.

С другой стороны, это еще одно подтверждение мысли, что население для власти — это основной источник пополнения бюджета, такая новая «нефть», раз старая слишком непредсказуема.

«Пополнение казны за счет нового налога, нелогичного и никому не нужного, это еще один шаг к появлению очередных странных инициатив с внешне понятной идеей, но на практике совершенно абсурдной. Налог на смартфоны — это индикатор состояния умов представителей власти», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже с 1 февраля 2020 года может быть введена платная регистрация по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI) всех устройств, имеющих выход в интернет, — от мобильных телефонов и ноутбуков до счётчиков ЖКХ. С таким предложением выступили в Совфеде.

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