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Общий долг работодателей Казахстана перед работниками превышает $5 млн

Экономика

Получение заработной платы ожидают более 6 тыс. работников

Астана, 25 января 2019, 12:16 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2019 года общий долг 139 работодателей Казахстана по заработной плате перед 6203 работниками составил 1,97 млрд тенге ($5,21 млн), сообщили 25 января в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

В ведомстве отметили, что 109 предприятий-должников являются банкротами. В течение 2018 года государственные инспекторы труда выявили 1,2 тыс. работодателей-должников. К 1 января 2019 года часть предприятий погасило задолженность.

Напомним, в январе 2019 года электромонтажное предприятие Семипалатинска имело долг по заработной плате в размере 57 млн тенге ($151 тыс.). Заработную плату плату на протяжении нескольких месяцев не получали 115 работников.

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