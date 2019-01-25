Общий долг работодателей Казахстана перед работниками превышает $5 млн

Астана, , 12:16 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года общий долг 139 работодателей Казахстана по заработной плате перед 6203 работниками составил 1,97 млрд тенге ($5,21 млн), сообщили 25 января в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

В ведомстве отметили, что 109 предприятий-должников являются банкротами. В течение 2018 года государственные инспекторы труда выявили 1,2 тыс. работодателей-должников. К 1 января 2019 года часть предприятий погасило задолженность.

Напомним, в январе 2019 года электромонтажное предприятие Семипалатинска имело долг по заработной плате в размере 57 млн тенге ($151 тыс.). Заработную плату плату на протяжении нескольких месяцев не получали 115 работников.

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