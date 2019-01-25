В калужских магазинах выделили торговые площади для фермерской продукции

Калуга, , 11:42 — REGNUM На территории Калужской области продолжается реализация проекта «Магазин в магазине». Об этом 25 января заявил на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости министр конкурентной политики региона Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на отдельно выделенных площадях в магазинах калужские фермеры реализуют свой товар, благодаря чему происходит их поддержка, а также продвижение и ознакомление населения с продукцией регионального производства.

Между тем, в период с 16 по 23 января в магазинах федеральных сетей наблюдалось увеличение цен на колбасные изделия: вареные и сырокопченые, а также свинину, рыбу мороженую, масло сливочное, перец сладкий, виноград и мандарины.

«По данным статистики минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, огурцы свежие и яблоки», — отметил калужский министр.