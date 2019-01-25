В Крыму перенесли сроки сдачи многострадальной транспортной развязки

Симферополь, , 11:25 — REGNUM Сроки завершения строительства развязки на Евпаторийском шоссе и объездной автодороги Симферополя перенесли ещё на полгода. Об этом 25 января сообщили в службе автомобильных дорог Крыма.

«Решение о переносе сроков с декабря 2018 на июнь 2019 года вызвано необходимостью выполнения дополнительных работ по переустройству труб мелиорации, которые не были предусмотрены проектом», — отметили в службе.

Помимо этого подрядчику предстоит обустроить съезд в направлении Ялты, достроить надземный пешеходный переход, установить барьерное ограждение, шумовые экраны, остановочные павильоны, а также нанести разметку и сделать освещение.

«Подрядчик — ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» — также должен будет заплатить штраф за несвоевременное завершение работ», — добавили в службе автодорог РК.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство транспортной развязки стоимостью более 959 миллионов рублей началось в июне 2017 года. Позже стоимость строительства выросла почти на 100 миллионов рублей. Летом 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов предложил местным гаишникам ежедневно штрафовать подрядчика, чтобы стимулировать его быстрее завершить работу и не создавать пробки. Однако это громкое заявление уже по традиции не возымело никакого эффекта.

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