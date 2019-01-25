Имеют стабильную работу более 60% жителей России

Москва, , 11:18 — REGNUM В России 63% граждан имеют стабильную работу и не меняли её за последние полгода. Доля подобных ответов за год выросла на 6%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Немного уменьшилась доля тех, кто поменял работу — с 9% в 2017 году до 6% в 2018 году. 3% ушли с работы по собственному желанию, 2% были уволены и 1% работающих попали под сокращение.

Почти сразу нашли работу 23% опрошенных. Для половины (49%) поиски заняли от двух до шести недель. Не изменилось число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске — 15%.

За год уменьшилось количество неработающих жителей России — с 29% до 25%.

Опрос проведен в декабре 2018 года. В опросе приняли участие 1100 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой. Более половины граждан не хотят ее менять.

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