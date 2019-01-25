В Колумбии обнаружили новое месторождение лёгкой нефти

Богота, , 11:14 — REGNUM В ходе проведения бурильных работ в департаменте Араука на границе с Венесуэлой специалисты колумбийской компании Ecopetrol нашли месторождение лёгкой нефти. Об этом пишет 24 января El Espectador.

Отмечается, что месторождение углеводородов было обнаружено бурильщиками на глубине более трёх километров. На сегодняшний день скважина дает в сутки примерно три тысячи баррелей высококачественной легкой нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро передал Центральному банку республики блок месторождений нефти Аякучо-2 в дельте реки Ориноко.

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