В Ярославской области пять районов не получили паспорт готовности к зиме

Ярославль, , 11:14 — REGNUM Пять районов Ярославской области до сих пор не получили паспорт готовности к зиме. Об этом 24 января заявил губернатор Дмитрий Миронов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Не подготовились к отопительному сезону в Переславле-Залесском, Ростовском, Пошехонском, Брейтовском и Тутаевском районах. Там не хватает резервного топлива, на некоторых котельных не был проведен капитальный ремонт котлов и оборудования, техническое освидетельствование котлов.

Особенно много проблем в Переславле-Залесском, о ситуации с отоплением в котором не раз рассказывало ИА REGNUM. В Переславском округе запаса топлива на сельских котельных хватит только на 4 — 7 дней, они работают, что называется, «с колес».

Есть проблемы и в Некоузском районе. Там решена острая проблема с отоплением поселка Мокеиха, где введена в строй новая угольная котельная взамен старой торфяной. Однако жители соседнего поселка «Октябрь» жалуются на холод в домах, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Валерий Байло.

Неполучение паспортов готовности к зиме, скорее всего, связано с банкротском «Ярославской генерирующей компании», принадлежащей правительству области. Как ранее рассказывало ИА REGNUM, осенью 2018 года «ЯГК» передало свои котельные муниципальным образованиям, что в ряде случаев стало для местных властей неожиданностью. Естественно, в этих условиях муниципалы не смогли подготовить эти котельные должным образом.

Губернатор Дмитрий Миронов отметил, что серьезных сбоев в ходе отопительного сезона нет, но потребовал устранить нарушения и получить паспорта готовности до 15 февраля.

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