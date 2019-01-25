В Калужской области на городское благоустройство направят 425,5 млн рублей

Калуга, , 10:58 — REGNUM Около 130 миллионов рублей будет дополнительно выделено из бюджета Калужской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году, сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM по данным регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году в Калужском регионе данная программа будет реализовываться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Цель областного проекта — кардинальное повышение комфортности городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В 2019 году объем средств федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятий проекта составит 425,5 миллиона рублей, из них почти 295 миллионов средства федерального бюджета. По планам этого года в регионе должно быть благоустроено 87 общественных пространств. Эти показатели включены в национальный проект «Жилье и городская среда».

Кроме того, в 2019 году на территории региона будет реализовываться проект «Прогулки по Тарусе», ставший победителем федерального конкурса по благоустройству малых городов. В Калужской области 20 муниципалитетов относится к данной категории, решение об участии в конкурсе этого году приняли 16. Срок подачи заявок заканчивается 1 апреля 2019 года.

Напомним, в Калужской области в ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано около 300 дворовых территорий. На эти цели было направлено почти 300 миллионов рублей.