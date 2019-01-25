Дотационные регионы России тоже могут субсидировать друг друга — мнение

Симферополь, , 10:53 — REGNUM Донорами «горизонтальных субсидий» в России могут выступать не только самые благополучные регионы, дотационные также могут взаимодействовать друг с другом в рамках этого механизма. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«После вступления в силу соответствующих поправок Республика Крым, скорее всего, будет в большей степени получателем, а не донором «горизонтальных субсидий». Правда, здесь стоит учесть, что, например, Москва из субъектов РФ, расположенных на Крымском полуострове, заметное внимание традиционно уделяла Севастополю. Скажем, именно взаимодействие властей российской столицы с этим городом обсуждалось в ходе встречи Сергея Собянина и Владимира Путина в октябре 2018 года. Но вполне вероятно, что Крым в будущем может стать получателем «горизонтальных субсидий» от Татарии, которая традиционно плотно работает с данной республикой», — отметил эксперт.

По его словам, «горизонтальные субсидии» нередко рассматриваются прессой и экспертным сообществом как инструмент реализации масштабных проектов в ситуации, когда регион-локомотив всерьёз и надолго «берёт на буксир» более проблемные субъекты РФ.

«Однако в парламенте уже отмечали, что такой инструмент межбюджетных отношений может применяться и для решения локальных, точечных задач, связанных с проблемами отдельных, даже небольших населенных пунктов. Учитывая это, можно предположить, что «горизонтальные субсидии» вполне смогут использоваться в рамках взаимодействия, например, Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами — предоставления субсидий из бюджета одного региона страны в бюджет другого.

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