Азиатский банк развития выпустил облигации в тенге с плавающим курсом

Мандальюонг, Филиппины, , 10:55 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,47 млрд тенге ($80,7 млн) за счет двух новых выпусков облигаций в национальной валюте Казахстана, сообщили 25 января в пресс-службе международной финансовой организации.

В АБР отметили, что срок погашения облигаций составит пять и семь лет с возможностью досрочного погашения на третьем и пятом году соответственно. По облигациям определена плавающая процентная ставка, которая зависит от индекса потребительских цен в Казахстане. В банке добавили, что применили подобную структуру выпуска впервые.

В финансовом институте подчеркнули, что облигации были проданы с аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

«Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению финансов в местной валюте», — сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года Азиатский банк развития дал прогноз роста ВВП Казахстана на 2019 год. По данным банка, ВВП республики 2019 году вырастет на 3,8%.

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