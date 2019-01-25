Нижегородский отдел Росимущества «неосновательно обогатился» на 23 млн

Нижний Новгород, , 10:35 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и взыскал с территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области почти 23 млн неосновательного обогащения. Решение суда пока не изготовлено и не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В споре, начавшемся в октябре 2018 года, речь шла об излишне уплаченной арендной плате за период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2018 года по договору аренды земельного участка от 15 июня 2004 года. Мотивировочная часть решения суда пока не изговлена, подробности дела неизвестны. Из результативной части решения следует, что нижегородское отделение Росимущества должно выплатить заводу 22 976 576 рублей девять копеек неосновательного обогащения и 137 883 рубля расходов по оплате государственной пошлины.

«Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения», — отмечается в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года суд рассмотрел спор Управления Росимущества и завода по участку общей площадью свыше 80 га. Основной конфликт сторон заключался в размере арендной плате, а второе требование касалось возврата не используемых оборонным предприятием участков, выделенных ранее из общего массива.

Напомним, Арзамасский завод, работающий с 1972 года, единственный завод в России выпускает колёсную бронетехнику.

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