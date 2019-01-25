Горизонтальные субсидии: «власти регионов придумают нечто дискредитирующее»

Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами служат целям некоего условного выравнивания бюджетов регионов и муниципалитетов, считает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

«Проще говоря, «успешный» регион или муниципалитет сможет совершенно законно субсидировать менее успешного «собрата». В принципе, подобные новации содействуют выравниванию доходов регионов и муниципалитетов и позволяют более успешным субъектам и муниципалитетам помогать менее успешным. По большому счету, это хорошо. Ведь на самом деле мы имеем «распухший» бюджет, скажем, Москвы и прозябающие региональные и муниципальные бюджеты регионов вокруг неё. Поэтому, с моей точки зрения, эти законопроекты, в случае принятия их законами, будут содействовать хоть некоторому «выравниванию» бюджетов. Разумеется, власти регионов и муниципалитетов России смогут придумать нечто дискредитирующее эту систему. Ну что ж, посмотрим», — сказал он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Отметим, что государственный долг Новосибирской области на 1 января 2019 года составил 44,2 млрд рублей. Для сравнения — на 1 января 2018 года он был больше 47 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в стране системы «горизонтальных субсидий» между регионами. Это законопроект-спутник другой правительственной инициативы, который предусматривает введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого.

Мнения экспертов относительно инициативы разошлись.

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