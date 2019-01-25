Пятница, 25 Января 2019 года
10:27:05 МСК

Горизонтальные субсидии: «власти регионов придумают нечто дискредитирующее»

Экономика

Что думают о «горизонтальных субсидиях» в Новосибирской области

Новосибирск, 25 января 2019, 10:26 — REGNUM  Законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в России системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами служат целям некоего условного выравнивания бюджетов регионов и муниципалитетов, считает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

«Проще говоря, «успешный» регион или муниципалитет сможет совершенно законно субсидировать менее успешного «собрата». В принципе, подобные новации содействуют выравниванию доходов регионов и муниципалитетов и позволяют более успешным субъектам и муниципалитетам помогать менее успешным. По большому счету, это хорошо. Ведь на самом деле мы имеем «распухший» бюджет, скажем, Москвы и прозябающие региональные и муниципальные бюджеты регионов вокруг неё. Поэтому, с моей точки зрения, эти законопроекты, в случае принятия их законами, будут содействовать хоть некоторому «выравниванию» бюджетов. Разумеется, власти регионов и муниципалитетов России смогут придумать нечто дискредитирующее эту систему. Ну что ж, посмотрим», — сказал он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Отметим, что государственный долг Новосибирской области на 1 января 2019 года составил 44,2 млрд рублей. Для сравнения — на 1 января 2018 года он был больше 47 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в стране системы «горизонтальных субсидий» между регионами. Это законопроект-спутник другой правительственной инициативы, который предусматривает введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого.

Мнения экспертов относительно инициативы разошлись.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы смогут субсидировать соседей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить