Мэру Красноярска собираются поднять зарплату на 20%

Красноярск, , 10:20 — REGNUM Мэру Красноярска Сергею Ерёмину, который, согласно сведениям о доходах, за 2017 год заработал 2,6 млн рублей, собираются поднять заработную плату на 20%. Такая информация обсуждается сегодня, 25 января, в информационном поле Красноярского края.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу горсовета Красноярска.

«Согласно проекту решения горсовета «О внесении изменений в решение Красноярского городского совета депутатов от 25.01.2006 № В-165 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы» от 21.01.2019 № 3-пр, мэру Красноярска действительно могут увеличить заработную плату на 20%. Но соответствующая инициатива о повышении зарплаты главам городов региона исходит от краевых властей. Сессия, на которой обсудят этот вопрос, состоится 29 января», — сказали в пресс-службе муниципального парламента.

Между тем, как сообщает «7 канал», зарплата главы города не менялась с 2006 года, поэтому власти региона предложили её поднять с помощью краевой субсидии. Ранее, встречаясь с блогером Ильёй Варламовым, Ерёмин заявил, что получает 150 тысяч рублей. Соответственно, после повышения сумма составит 180 тысяч рублей.

Некоторые депутаты предложили провести народное голосование по этому поводу на сайте администрации. Однако большинство народных избранников эту идею не поддержало.

«Вопрос, конечно, очень такой щекотливый. Но ответ на поверхности. И вы точно знаете, какой будет ответ. И я знаю, и все знают», — прокомментировала депутат горсовета Марина Малышева.

Парламентарий Алексей Дроздов уверен, что повышение зарплаты мэра «совершенно обосновано»:

«Когда люди несут такую нагрузку и ответственность… Я знаю, что Сергей Васильевич все время на госслужбе, не занимался коммерческой деятельностью. У него нет накоплений, поэтому я считаю, это совершенно обосновано».

Добавим, решение краевой власти касается не только главы Красноярска, но и всех глав городов и районов края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно сведениям о доходах, за 2017 год Сергей Ерёмин получил 2 635 887,49 рубля, его супруга — 3 390 664,36 рубля. У мэра есть три земельных участка, два жилых дома, квартира, гараж, гаражный бокс, баня, летняя кухня, легковой автомобиль Jeep Wrangler, мотоцикл ИЖ 49К, мотовездеход и автоприцеп. Супруга мэра — владелица квартиры, места на подземной автопарковке, автомобиля Audi Q7 и снегохода.

По последним данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Красноярском крае в январе — октябре 2018 года составляла 43 792 рубля.

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