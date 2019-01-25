Муниципальный элеватор в Башкирии пытается обанкротить налоговая

Уфа, , 10:12 — REGNUM Налоговая служба требует признать банкротом муниципальное унитарное предприятие «Камский элеватор», созданное администрацией Краснокамского района Башкирии в 2003 году. Обоснованность претензий Арбитражный суд Башкирии планирует рассмотреть 4 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан межрайонной ИФНС №29 по Башкирии 14 января 2019 года. Сумма исковых требований — 728 721,75 рубля. В качестве арбитражного управляющего для компании выбран участник московского союза арбитражных управляющих «Возрождение», а конкретного кандидата предложено выбрать самому некоммерческому партнёрству.

Судя по базе арбитражных судов, финансовые претензии к предприятию, специализирующемуся в хранении и складировании зерновых, в 2018 году имели ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ» и Управление Пенсионного фонда.

По данным ЕГЮРЮЛ, МУП учреждено 4 марта 2003 года путем реорганизации в форме выделения из МУП «Нефтекамский элеватор». Уставный капитал — 500 645 рублей, учредитель — администрация Краснокамского района. МУП участвовал в создании союза хлебоприёмных и мукомольных предприятий республики, но некоммерческая организация в 2015 году была ликвидирована. С 20 июля 2018 года руководит МУП — Наиль Рахимов, который был совладельцем ООО «Орхидея», работавшего в сфере ресторанного бизнеса. Компания ликвидирована 6 декабря 2018 года. В выписке уточняется, что с 20 июля 2018 года МУП находится в стадии ликвидации.

Напомним, ранее другой отдел налоговой службы Башкирии потребовал банкротства ещё одного муниципального унитарного предприятия. Речь шла о МУП «Асфальтобетонный завод» Ишимбайского района, директора которого арестовали в конце ноября 2018 года по подозрению в мошенничестве.

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