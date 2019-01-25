В калужский посёлок Товарково нелегально свозили ТКО из соседнего региона

Калуга, , 10:09 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении мастера муниципального унитарного предприятия «Благоустройство поселок Товарково», который за взятки пропускал на территорию закрытого полигона ТБО грузовики с бытовыми отходами из соседнего региона. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, уголовное дело возбуждено Дзержинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по материалам регионального УМВД России.

По версии следствия, с июня 2018 года по январь 2019 года мастер участка муниципального предприятия за денежное вознаграждение самовольно разрешил разгружать твердые коммунальные отходы на закрытом полигоне ТБО поселка Товарково.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории уже закрытого полигона ТБО полиция задержала два большегрузных транспортных средства, перевозившие грунт. При визуальном осмотре содержимого автомобилей под грунтом были обнаружены бытовые отходы, при этом на одной из машин поверх основных государственных регистрационных номеров, принадлежащих Калужской области, были прикреплены номерные знаки соседнего региона. Автомобили доставлены в территориальный орган внутренних дел для установления их принадлежности физическому или юридическому лицу. В отношении водителей транспортных средств составлены административные материалы.

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