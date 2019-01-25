В Ингушетии идет борьба с «хроническими неплательщиками» за свет и газ

Магас, , 09:58 — REGNUM Долги Ингушетии за энергоресурсы называются одними из самых больших в России. В республике ведут борьбу со злостными неплательщиками, выбивая долги через суд. Так, в 2018 году суды удовлетворили требования филиала МРСК Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» по взысканию долгов на общую сумму более 558 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе компании.

Только за неполный первый месяц 2019 года энергетики уже предъявили к взысканию 14 исков на общую сумму в 28,9 млн рублей. Среди ответчиков «Ингушрегионводоканал», «Ингушводоканал», ООО «Регион-сервис», которые уже давно вошли в список «хронических неплательщиков».

Что касается населения, то ранее отмечалось, что уровень оплаты абонентов-физлиц также крайне низок. Так, по данным директора «Ингушэнерго» Адама Цечоева, за 11 месяцев 2018 года населением оплачено лишь 33% потребленного энергоресурса. Об этом он заявил на совещании при главе региона Юнус-Бека Евкурова в начале января 2019 года.

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Самые высокие показатели по оплате электроэнергии, по словам директора, демонстрируют жители селений Армхи — 113,1%, Джейрах — 87,3% и Бейни — 87,2%. Самые низкие — в селах Вознесенское — 16,3%, Плиево — 20% и в городе Магас — 19,3%.

Напомним, на днях «Газпром межрегионгаз» предоставил список субъектов, население которых накопило самые большие суммы долга за газ. Ингушетия заняла в нем пятое место в России с суммой задолженности 1,131 млрд рублей.

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